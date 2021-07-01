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На улице Чапаева в Петрозаводске рабочие опять сносят ограждения (ФОТОФАКТ)

Новости. От читателей
13:39, 02 Июля 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

На улице Чапаева, на пересечении с улицей Ватутина, рабочие демонтируют ограждения.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел, как на улице Чапаева сегодня днем, 2 июля в полдень, рабочие срезали забор на тротуаре.

Обеспокоенный петрозаводчанин поинтересовался, насколько законны действия рабочего.

Напомним, ранее неизвестные уже снесли часть ограждений на улице Чапаева. Администрация Петрозаводска, узнав о незаконном демонтаже ограждений, обратилась с заявлением в полицию.

В мэрии напомнили, что в прошлом году в рамках муниципального контракта металлические конструкции устанавливало ООО «Тор». Подрядчик должен был смонтировать более четырёх тысяч погонных метров ограждений. В связи с ненадлежащим качеством выполнения работ — они не были приняты. Оплату по контракту также не проводили. Более того, за невосстановление благоустройства в срок в ноябре 2020 года подрядчик был оштрафован. Действие ордера на производство работ истекло в октябре.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-02 15:54:59
где протесты Слабуновой и Ульянова?
Где протесты Фукса и Трунова?
кир
2021-07-02 15:52:29
Они между собой дерутся, а вы повелись, - сказал кот. Даже ментов не слушают. Кто здесь власть?
Вася
2021-07-02 14:55:05
По Кубе тоже все десятилетиями все ждут и ждут)))) а она все крепчает)))
Вася
2021-07-02 14:24:38
Почему так? Я знаю - это потому, что русские и индусы братья.
.........
2021-07-02 13:46:56
Работяги просто молодцы .
David.
2021-07-02 13:41:44
Это же прекрасно!
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