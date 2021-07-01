На улице Чапаева в Петрозаводске рабочие опять сносят ограждения (ФОТОФАКТ)

На улице Чапаева, на пересечении с улицей Ватутина, рабочие демонтируют ограждения.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел, как на улице Чапаева сегодня днем, 2 июля в полдень, рабочие срезали забор на тротуаре.

Обеспокоенный петрозаводчанин поинтересовался, насколько законны действия рабочего.

Напомним, ранее неизвестные уже снесли часть ограждений на улице Чапаева. Администрация Петрозаводска, узнав о незаконном демонтаже ограждений, обратилась с заявлением в полицию.

В мэрии напомнили, что в прошлом году в рамках муниципального контракта металлические конструкции устанавливало ООО «Тор». Подрядчик должен был смонтировать более четырёх тысяч погонных метров ограждений. В связи с ненадлежащим качеством выполнения работ — они не были приняты. Оплату по контракту также не проводили. Более того, за невосстановление благоустройства в срок в ноябре 2020 года подрядчик был оштрафован. Действие ордера на производство работ истекло в октябре.