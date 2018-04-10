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Новости. Общество
12:20, 10 Апреля 2018

"Разборка каких-то конструкций": Мирошник рассказала, что происходит с недостроенным ФОКом на Древлянке

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала появившуюся информацию о том, что на Древлянке начался демонтаж недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возводили на месте рынка "Ягуар".

Спортивный комплекс, напомним, должен был появиться на месте закрытого властями рынка "Ягуар" еще в 2016 году, однако работы так и не были завершены. В 2017 году региональное отделение ОНФ сообщило, что недостроенный объект хотят превратить в торговый центр, но представитель застройщика тогда заверил, что этого не будет.

А в минувший понедельник читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото, на которых запечатлен начавшийся демонтаж недостроенного ФОКа на Древлянке.

Как сообщила сегодня журналистам глава города Ирина Мирошник, на объекте разбирают какие-то конструкции.

"Сейчас на территории строящегося объекта идет разборка каких-то конструкций. На это собственник имеет право", - сказала она.

"А вот построить, реконструировать что-то кроме физкультурно-оздоровительного комплекса, такого права он не имеет, - продолжила градоначальница. -  Администрацией выдано разрешение на строительство ФОКа и, соответственно, построить или реконструировать под торговый объект – это невозможно".

По мнению Ирины Мирошник, собственник решил немного скорректировать проект, однако соответствующих документов в мэрию пока не представил. Когда документы поступят в администрацию, их будут тщательно изучать: ФОК, подчеркнула Мирошник, должен остаться ФОКом.

"Я уже дала поручение специалистам архитектуры и градостроительства, чтобы документы изучались самым тщательным образом и под видом ФОКа чтобы там не попытались реконструировать в объект торговли", - заключила она.

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Комментарии

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Рэм
2018-04-10 13:13:36
Видать не "донесли положенное", в своё время на Гоголя тоже говорили: будет детский центр или ФОК, но вдруг появился Автокит!
Valentina Vonti
2018-04-10 12:59:48
Лепят что хотят ,нет градостроительного плана по развитию города Петрозаводска,имеется ли генплан или еще находится на согласовании ? Строят кто больше заплатит и тот хозяин на арендуемую землю под строительство.
YellowSubmarine
2018-04-10 13:14:09
Уважаемый Valentina Vonti, план то он есть. Однако всякие ксмы и т.п. кладут на этот план с прибором при прямом попустительстве прокуроров и прочих охранителей права!
Извините!!!
YellowSubmarine
2018-04-10 12:32:30
Свежо предание...
Вспоминается похожий случай с ФОКом на Бульваре Интернационалистов, где вместо него "чудесным образом" появился ЖК "Иволга"!
Извините!!!
Lana
2018-04-10 13:57:14
YellowSubmarine,

Над этой "уплотниловкой" смеется весь микрорайон. Особенно над фундаментом. Через лет пяток после осадки зданий эти дома латать придется.
YellowSubmarine
2018-04-10 14:17:42
Lana, догадываюсь. Мне довелось проживать в том районе ещё с 1994 года. На месте этого "шедевра архитектуры" испокон веку было болото. Что на такой почве может выстоять, ума не приложу!
Бедные "счастливые новосёлы"!
Извините!!!
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