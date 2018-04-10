"Разборка каких-то конструкций": Мирошник рассказала, что происходит с недостроенным ФОКом на Древлянке

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала появившуюся информацию о том, что на Древлянке начался демонтаж недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возводили на месте рынка "Ягуар".

Спортивный комплекс, напомним, должен был появиться на месте закрытого властями рынка "Ягуар" еще в 2016 году, однако работы так и не были завершены. В 2017 году региональное отделение ОНФ сообщило, что недостроенный объект хотят превратить в торговый центр, но представитель застройщика тогда заверил, что этого не будет.

А в минувший понедельник читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото, на которых запечатлен начавшийся демонтаж недостроенного ФОКа на Древлянке.

Как сообщила сегодня журналистам глава города Ирина Мирошник, на объекте разбирают какие-то конструкции.

"Сейчас на территории строящегося объекта идет разборка каких-то конструкций. На это собственник имеет право", - сказала она.

"А вот построить, реконструировать что-то кроме физкультурно-оздоровительного комплекса, такого права он не имеет, - продолжила градоначальница. - Администрацией выдано разрешение на строительство ФОКа и, соответственно, построить или реконструировать под торговый объект – это невозможно".

По мнению Ирины Мирошник, собственник решил немного скорректировать проект, однако соответствующих документов в мэрию пока не представил. Когда документы поступят в администрацию, их будут тщательно изучать: ФОК, подчеркнула Мирошник, должен остаться ФОКом.

"Я уже дала поручение специалистам архитектуры и градостроительства, чтобы документы изучались самым тщательным образом и под видом ФОКа чтобы там не попытались реконструировать в объект торговли", - заключила она.