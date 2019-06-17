"Магнит" начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

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Торговая сеть "Магнит" заключила соглашение с российским подразделением пивоваренной компании AB InBev Efes об установке в магазинах пандоматов для приема у населения пластиковой и алюминиевой тары.
Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.
В пресс-службе отметили, что каждый пандомат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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