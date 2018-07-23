Магнитная буря обрушится завтра на Землю

Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 24 июля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Согласно прогнозам, буря начнется с 6 часов утра (по московскому времени), магнитосфера будет оставаться возбужденной примерно до полудня.

"Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше", - сказано в сообщении.

Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.