Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 23 Июля 2018

Магнитная буря обрушится завтра на Землю

По теме

ФОТО: Лариса Долина без макияжа, но с татуировками
23.07.18 21:30
Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки
23.07.18 21:05
Агутин рассказал, как его едва не убили "братки"
23.07.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 24 июля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Согласно прогнозам, буря начнется с 6 часов утра (по московскому времени), магнитосфера будет оставаться возбужденной примерно до полудня.

"Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше", - сказано в сообщении.

Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.

По теме

ФОТО: Лариса Долина без макияжа, но с татуировками
23.07.18 21:30
Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки
23.07.18 21:05
Агутин рассказал, как его едва не убили "братки"
23.07.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

Сегодня 12:49
Капитал
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
Сегодня 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
Сегодня 10:20
Петросовет – за школу и садики 1
18.07.2018 15:32
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 2
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»