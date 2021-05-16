Майнер из Санкт-Петербурга оказал помощь жительнице Карелии, у которой сгорел дом

Вице-президент компании Crypto Universe с дата-центром в Надвоицах оказал финансовую помощь девушке, которая из-за пожара осталась с ребенком и больным отцом без крыши над головой.

Напомним, ранним утром 13 мая в деревне Лососинное Прионежского района при странных обстоятельствах загорелся дом.

Как рассказали очевидцы, во время пожара в доме находился пожилой инвалид, который самостоятельно не мог выйти. Его спасла дочь Анна, вытащив через окно. Девушка незадолго до пожара вышла из дома по делам, а уже по дороге ее застал звонок отца, который сообщил о пожаре.

Огонь, вспыхнувший на крыльце, за полчаса полностью уничтожил дом. Без крыши над головой остались пенсионер-инвалид и его дочь Анна с маленьким ребенком.

"Столица на Онего" сообщала, что на время погорельцев приютили соседи в деревне.

После публикации стало известно, что предприниматель из Санкт-Петербурга, вице-президент компании Crypto Universe с дата-центром в Надвоицах Никита Грибков оказал финансовую помощь погорельцам, оставшимся без крыши над головой.

"Не дай бог кому-нибудь пережить такое, - сказала пострадавшая от пожара Анна. - Полтора года назад похоронила мужа, дочь осталась без отца. Теперь сгорело наше единственное жилье, дом, который построил мой муж. Мы, конечно, не опускаем руки, жизнь продолжается. Поддержка совершенно незнакомых нам людей - нам звонят, приносят вещи, продукты, отправляют деньги, приносят свои соболезнования – конечно, придает сил и веру в человечность. Спасибо огромное всем, кто помогает, дай бог вам здоровья".

Если у вас есть возможность помочь погорельцам, то деньги можно перевести на карту Анне – это единственное, что у нее осталось, так как она вышла из дома с кошельком. Номер карты указан на странице ее юриста. По его словам, он готов ответить на все вопросы, если они у кого-то возникнут.

Юрист погорелицы настаивает на версии поджога, предполагая, что его могли совершить из-за имущественного спора, который возник после смерти мужа Анны.