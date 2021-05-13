В Карелии при странных обстоятельствах загорелся дом с инвалидом (ФОТО)

В деревне Лососинное Прионежского района пенсионер-инвалид чуть не сгорел на пожаре в собственном доме - из огня его вытащила дочь через окно.

Как рассказал «Столице на Онего» юрист девушки Анны, чей отец-инвалид чуть не сгорел в доме, поджог произошел утром 13 мая.

«Утром 13 мая Анна ненадолго вышла из дома. А вскоре ей позвонил отец и сообщил, что начался пожар. Горит крыльцо, - рассказал юрист. - То есть пожар начался там, где без посторонней помощи этого произойти не могло».

По словам нашего собеседника, Анна успела прибежать к дому и вытащила отца через окно. Самостоятельно выбраться из огня он бы не смог, так как из-за болезни и в силу возраста плохо ходит, да и выход был перекрыт огнем.

Огонь за полчаса полностью уничтожил дом. Без крыши над головой остались пенсионер-инвалид и его дочь Анна с маленьким сыном.

«Сейчас погорельцев приютили соседи на летней кухне, - рассказал юрист, - но семья осталась без документов, вещей и средств к существованию».

Если у вас есть возможность помочь погорельцам, то деньги можно перевести на карту Анне – это единственное, что у нее осталось, так как она вышла из дома с кошельком. Номер карты указан на странице ее юриста. По его словам, он готов ответить на все вопросы, если они у кого-то возникнут.

Юрист погорелицы настаивает на версии поджога, предполагая, что его могли совершить из-за имущественного спора, который возник после смерти мужа Анны.