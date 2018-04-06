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Новости. Общество
10:25, 06 Апреля 2018

Макеева и Пивненко допросят по делу о вандализме бывшего вице-спикера Гаврилова

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Экс-депутата Петросовета Дмитрия Макеева и депутата Госудмы от Карелии Валентину Пивненко допросят в мировом суде по делу о вандализме бывшего вице-спикера парламента республики Алексея Гаврилова.

По уголовному делу Дмитрий Макеев и Валентина Пивненко признаны потерпевшими. Их будут допрашивать в суде. Дело рассмотрит мировой судья судебного участка №2 города Петрозаводска Надежда Морозова.

Бывший вице-спикер Законадательного собрания Карелии Алексей Гаврилов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 214 УР РФ ("Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением"). Действия еще двух обвиняемых по ч. 2 ст. 214 УК РФ.

По версии следствия, в 2016 году Алексей Гаврилов организовал и руководил актом вандализма для подрыва деловой репутации, дискредитации и устранения политических конкурентов на выборах депутатов Госудмы и Заксобрания.

Гаврилов нашел двух исполнителей преступления, которые по его предложению за деньги изрисовали стены зданий вблизи избирательных участков изображениями и надписями, в том числе нецензурного содержания, унижающие честь и достоинство нескольких кандидатов в депутаты от "Яблока" и "Единой России". Всего вандалами было осквернено 17 зданий и сооружений, в том числе, принадлежащих образовательным организациям, считает следствие.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-04-06 11:15:55
Допрос Пивненко:
- признаете ли вы за собой все эти, нижеперечисленные прозвища ...?
- оскорбляют ли вас слова ...?
- если вы увидели на стенке нецензурное слово, принимаете ли вы его сразу на свой счет или ждете пояснений суда?
Бриг
2018-04-06 10:45:36
Типа " местная элита ""...........
кир
2018-04-06 10:39:02
Сладкая парочка.
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