Макеева и Пивненко допросят по делу о вандализме бывшего вице-спикера Гаврилова

Экс-депутата Петросовета Дмитрия Макеева и депутата Госудмы от Карелии Валентину Пивненко допросят в мировом суде по делу о вандализме бывшего вице-спикера парламента республики Алексея Гаврилова.

По уголовному делу Дмитрий Макеев и Валентина Пивненко признаны потерпевшими. Их будут допрашивать в суде. Дело рассмотрит мировой судья судебного участка №2 города Петрозаводска Надежда Морозова.

Бывший вице-спикер Законадательного собрания Карелии Алексей Гаврилов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 214 УР РФ ("Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением"). Действия еще двух обвиняемых по ч. 2 ст. 214 УК РФ.

По версии следствия, в 2016 году Алексей Гаврилов организовал и руководил актом вандализма для подрыва деловой репутации, дискредитации и устранения политических конкурентов на выборах депутатов Госудмы и Заксобрания.

Гаврилов нашел двух исполнителей преступления, которые по его предложению за деньги изрисовали стены зданий вблизи избирательных участков изображениями и надписями, в том числе нецензурного содержания, унижающие честь и достоинство нескольких кандидатов в депутаты от "Яблока" и "Единой России". Всего вандалами было осквернено 17 зданий и сооружений, в том числе, принадлежащих образовательным организациям, считает следствие.