Макгрегор объявил, что завершает карьеру

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о том, что завершает выступления, сообщает агентство Интефакс.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о том, что завершает выступления в карьере, сообщает Интерфакс.

"Привет, ребята! Я решил завершить карьеру бойца. Спасибо всем за воспоминания!", - написал Макгрегор в своем твиттере.

К этому посту Макгрегор приложил фото, где он позирует со своей матерью после одного из победных чемпионских боев.

Ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулегком и лёгком весе, в ММА на его счету 22 победы и четыре поражения. Одно из них - от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Макгрегор неоднократно объявлял о завершении карьеры, но все же возвращался в спорт.