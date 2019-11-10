Мальчик, упавший с 5 этажа в Костомукше, пришел в сознание

Родственники пострадавшего ребенка сообщили о положительной динамике в состоянии 12-летнего мальчика, упавшего с 5 этажа в городе горняков в Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" родственники пострадавшего при падении с высоты 12-летнего мальчика в Костомукше, ЧП произошло в пятницу 8 ноября вечером: "ребенок упал с крыши пятиэтажного дома" и получил серьезные травмы.

Вертолетом МЧС России 9 ноября ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске.

Врачи боролись за его жизнь.

"Сейчас у мальчика положительная динамика, снят с медикаментозного состояния, отключили аппарат искусственного дыхания, дышит сам, пришёл в сознание, контактен. Родители ждут разрешения пройти к нему", - сообщила родственница пострадавшего ребенка "Столице на Онего".

Ранее министр здравоохранения Карелии михаил Охлопков сообщал, что состояние мальчика стабильно тяжелое, он получает лечение в палате ИТАР.