Мальчик, упавший с 5 этажа в Костомукше, пришел в сознание

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Родственники пострадавшего ребенка сообщили о положительной динамике в состоянии 12-летнего мальчика, упавшего с 5 этажа в городе горняков в Карелии.
Как сообщили "Столице на Онего" родственники пострадавшего при падении с высоты 12-летнего мальчика в Костомукше, ЧП произошло в пятницу 8 ноября вечером: "ребенок упал с крыши пятиэтажного дома" и получил серьезные травмы.
Вертолетом МЧС России 9 ноября ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске.
Врачи боролись за его жизнь.
"Сейчас у мальчика положительная динамика, снят с медикаментозного состояния, отключили аппарат искусственного дыхания, дышит сам, пришёл в сознание, контактен. Родители ждут разрешения пройти к нему", - сообщила родственница пострадавшего ребенка "Столице на Онего".
Ранее министр здравоохранения Карелии михаил Охлопков сообщал, что состояние мальчика стабильно тяжелое, он получает лечение в палате ИТАР.
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