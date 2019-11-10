Министр здравоохранения Карелии рассказал о состоянии мальчика, упавшего с 5 этажа (ВИДЕО)

Михаил Охлопков рассказал о состоянии ребенка, который упал с 5 этажа в Костомукше.

Минувшим вечером 9 ноября борт МЧС с 12-летним мальчиком, получившим серьезные травмы при падении с 5 этажа в Костомукше, приземлился в Петрозаводске.

"Мальчик перенес транспортировку удовлетворительно, - сообщил Михаил Охлопков "Столице на Онего". - Стояние ребенка стабильно тяжелое. Получает лечение в ИТАР (палата интенсивной терапии – ред.)".

Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа в Костомукше. Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, ребенок находился в шоковом состоянии.