10:44, 10 Ноября 2019
Министр здравоохранения Карелии рассказал о состоянии мальчика, упавшего с 5 этажа (ВИДЕО)
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Михаил Охлопков рассказал о состоянии ребенка, который упал с 5 этажа в Костомукше.
Минувшим вечером 9 ноября борт МЧС с 12-летним мальчиком, получившим серьезные травмы при падении с 5 этажа в Костомукше, приземлился в Петрозаводске.
"Мальчик перенес транспортировку удовлетворительно, - сообщил Михаил Охлопков "Столице на Онего". - Стояние ребенка стабильно тяжелое. Получает лечение в ИТАР (палата интенсивной терапии – ред.)".
Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа в Костомукше. Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, ребенок находился в шоковом состоянии.
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