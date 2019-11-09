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Новости. Общество
21:04, 09 Ноября 2019
фото: Управление МЧС Карелии

Мальчика из Костомукши, упавшего с 5 этажа, вертолетом доставили в Петрозаводск (ФОТО)

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Борт МЧС с ребенком, получившим тяжелые травмы после падения с 5 этажа, приземлился в Петрозаводске.

Об этом нашему изданию сообщили в региональном Управлении МЧС.

Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа в Костомукше. Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, ребенок находился в шоковом состоянии.

Транспортировать мальчика в Петрозаводск пришлось бортом МЧС, который прилетел из Санкт-Петербурга, поскольку вертолет санитарной авиации Карелии оказался на ремонте.

"12-летний житель Костомукши, получивший тяжелые травмы при падении с 5 этажа, доставлен вертолетом МЧС из Межрайонной больницы №1 в Детскую республиканскую больницу., - сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. - В Костомукше врачи, работавшие в тесном взаимодействии со специалистами ДРБ, в том числе детский хирург Анатолий Карпенко, сделали все возможное для стабилизации состояния ребенка и подготовки его для медицинской эвакуации в Петрозаводск.

В сопровождении детского реаниматолога ДРБ Дениса Левенца, детского хирурга Ильи Гольденберга и фельдшера Сергея Пянтина мальчик доставлен в отделение интенсивной терапии и реанимации. Здесь его уже ждала бригада врачей: реаниматолог Алексей Павлов, травматолог Татьяна Сергеева, руководитель хирургической службы Олег Савчук и заведующий отделением ИТАР Эдуард Ионуш.

Состояние пациента стабильно тяжелое. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Благодарю всех, кто был задействован в организации и оказании медицинской помощи ребенку, за профессионализм и ответственность".

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