Мальчик выбросил из окна 7 этажа новорожденную сестру

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки - утром 11 июля ее тело нашли возле жилого дома с травмами, характерными для падения с большой высоты.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Следственный комитет РФ по Москве.

"Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали следователи, в частности, они допрашивали родителей и очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным СМИ, 13-летний мальчик страдал аутизмом, а погибшая девочка родилась только 3 июля. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что девочка упала с седьмого этажа.