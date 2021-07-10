Реклама
Прислать новость
Названы самые богатые и самые бедные регионы России 2
10.07.2021 20:38
В «иммунную прослойку» в Карелии попали даже «потенциально заболевшие» 3
Сегодня 14:38
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации 3
10.07.2021 21:40
За минувшие сутки в Карелии подтвердили две смерти от коронавируса 2
Сегодня 09:21

Мальчик выбросил из окна 7 этажа новорожденную сестру

Новости. Происшествия
19:40, 11 Июля 2021
фото: https://pixabay.com

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки - утром 11 июля ее тело нашли возле жилого дома с травмами, характерными для падения с большой высоты.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Следственный комитет РФ по Москве.

"Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали следователи, в частности, они допрашивали родителей и очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным СМИ, 13-летний мальчик страдал аутизмом, а погибшая девочка родилась только 3 июля. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что девочка упала с седьмого этажа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»