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Маленькая прививка от больших проблем!

Новости. Экономика
10:00, 26 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.

Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом. Клещевой энцефалит – это вирусное, природно-очаговое (характерное только для определенных территорий) заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Заболевание начинается через 7–21 день после инфицирования: повышение температуры, тяжелое недомогание, слабость, мучительная головная боль, боли в мышцах спины, шеи, рук, ног. Затем присоединяются параличи, менингит, отек головного мозга. При тяжелых формах клещевого энцефалита возможны летальные исходы или инвалидизация из- за развития атрофии мышц плечевого пояса, эпилепсии или других патологических изменений. После заболевания длительно сохраняется астенический синдром.

Существуют специфические средства для профилактики клещевого энцефалита. Основным и наиболее надежным методом защиты от клещевого энцефалита является активная профилактика – вакцинация. В первый год надо сделать две прививки с интервалом 1-7 месяцев, через две недели после второй прививки где-то в 90% случаев обнаруживаются защитные антитела. Прививки можно делать по экстренной схеме с паузой в две недели, если активность клеща уже наступила или вот-вот наступит. Последующая ревакцинация также через 12 месяцев. После прививки человек активно вырабатывает собственные антитела против вируса клещевого энцефалита. Защита после основного курса вакцинации (три прививки) достигает 95-99% и сохраняется не менее трех лет. Последующие ревакцинации повторяются через три года (одна инъекция).

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