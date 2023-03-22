Маленькие зарплаты стали причиной нехватки участковых в поселках Карелии, заявил глава МВД республики

Министр внутренних дел Карелии Дмитрий Сергеев перечислил районы, где сложился кадровый голод в службе участковых, назвав маленькую зарплату основной причиной нежелания работать в этой должности.

Сегодня, 23 марта, на заседании Законодательного собрания Карелии в ходе своего выступления глава МВД республики Дмитрий Сергеев поднял вопрос об укомплектовании сельских населенных пунктов участковыми.

По словам министра Серегеева, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Лоухском, Пряжинском, Суоярвском, Кондопожском, Сортавальском и Лахденпохском районах.

«В 2022 году принято на службу 28 человек, уволено 20. Одной из основных причин ситуации с некомплектом, как у МВД в целом, так и у службы участковых, является невысокий уровень денежного довольствия для лиц, впервые поступивших на службу органов внутренних дел в сравнении с имеющимися предложениями на рынке труда в регионах», — сообщил Дмитрий Сергеев.