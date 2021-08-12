Маленькие жители Карелии устроили большую помойку (ВИДЕО)

Юные жители Лахденпохьи разбросали мусор, однако их проделки зафиксировала камера наблюдения

В Лахденпохье камера наблюдения запечатлела, как юные жители города разбрасывают по улице мусор. Видео опубликовано в сообществе «Лахденпохья-Навсегда!».

На кадрах видно, как сперва мужчина выносит коробки и пакеты, оставляя их рядом с мусорным баком. Затем дети разбрасывают накопленные отходы.

«Детки попали в Интернет. На днях жители окрестных домов обвинили магазин „4 сезона“ в распространении мусора. Магазин ответил, что это — не его сотрудники и указал на детей, нажаловавшись на поведение малолетних оболтусов. Как на самом деле все происходило — смотрите на видео и делайте выводы», — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что известный экоактивист из Костромы очистил от мусора одно из озер Карелии.