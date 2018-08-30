Маленький ребенок получил травмы при столкновении четырех иномарок в Карелии

В Беломорском районе на 816 км автодороги "Кола" столкнулись четыре автомобиля, пострадал маленький ребенок, сообщает УГИБДД по Карелии.

По предварительным данным, водитель Hyundai Creta совершал обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен" и врезался в BMW, который по касательной столкнулся с Ford Escape и BMW X5/

В ДТП пострадал 4-летний ребенок - пассажир первого BMW (из Мурманской области). С полученными травмами пострадавший госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.