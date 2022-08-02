Маленький ребенок устроил опасные игры на балконе в пятиэтажке в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Ребенок гулял по балкону на третьем этаже, рискуя жизнью, в доме на улице Шотмана.

В минувший четверг, 4 августа, в 18.20 петрозаводчане могли наблюдать за опасной прогулкой малыша по балкону в квартире, расположенной на третьем этаже дома №3 по улице Шотмана. Ребенок без сопровождения взрослых повис на перилах. Он стоял на самом краю балконной плиты и мог упасть, поскольку с легкостью проходил сквозь металлические прутья-ограждения.

Фото опасных игр малыша выложили очевидцы в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Ранее сообщалось, в Карелии 6-летний ребенок выпал из окна пятого этажа и повис на раме.