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В Карелии 6-летний ребенок выпал из окна пятого этажа и повис на раме

Новости. Происшествия
15:10, 18 Июня 2021
фото: © ridus.ru

Трагедия со смертельным исходом чуть не произошла в Костомукше.

Как сообщается в издании «Новости Комстомукши», 16 июня на комиссии по делам несовершеннолетних было рассмотрено девять персональных дел. Четверо родителей привлечены к ответственности за неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

Один из случаев безответственности взрослых чуть не кончился трагедией.

Мама утром ушла на работу, отец перед ночной сменой уснул. Их 6-летний ребёнок остался под присмотром бабушки. Бабушка по какому-то поводу употребила спиртное и вскоре легла спать. Но перед этим зачем-то открыла окно на пятом этаже. Ребёнок, никем не контролируемый, залез на подоконник, сорвался наружу, но сумел зацепиться руками за раму и позвать на помощь.

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