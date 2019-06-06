Маленький ребенок выпал из окна в Карелии

В Кондопоге 5 июня двухлетний малыш выпал из окна, сообщили в Слекдоме Карелии.

Вечером из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома в Кондопоге, выпал двухлетний мальчик. Ребенок находился дома с родителями. В какой-то момент мальчик выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры.

После падения ребенка доставили в больницу, где в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.