"Маленького монстра" с плоской головой нашли во льдах Арктики

"Маленький арктический монстр" представляет собой странное на вид существо, вызывающее ассоциации с космическими пришельцами.

Как сообщает издание Planet Today, статья на эту тему была опубликована в "Популярной Механике".

Когда звучит слово "монстр", то всегда подразумевается что-то большое и ужасное. Но размер, как показывает практика, не обязательно является критерием монструозности. Еще в девятнадцатом столетии Джеймс Дуайт Дана описал необычный вид планктона, получивший название Monstrilla. В 2014 году арктические исследователи обнаружили похожих существ - Monstrillopsis planifrons.

"Маленький монстр с плоской головой" (буквальный перевод названия) обнаружился во вмерзшем в лед виде, поэтому ученые, группу которых возглавил биолог Аурели Делафорг, смогли как следует изучить представителей интересного вида планктона. Речь идет о маленьком ракообразном, длина которого составляет считанные миллиметры. Если говорить еще более точно, то Monstrillopsis planifrons - это одноглазая креветка с восемью лапками и пушистыми усиками.

"Мы очень удачно обнаружили M. planifrons в мае, так как именно в это время года можно увидеть взрослых особей во всей красе. В остальное время они существуют в виде личинок, которые паразитируют на моллюсках", - рассказывают авторы исследования.