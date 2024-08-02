Маленького ребенка нашли в лесу под Петрозаводском

Поисковики вывели из леса потерявшегося малыша.

В паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали о поисках 9-летнего ребенка, пропавшего в лесу в районе небольшого поселка возле Петрозаводска.

Заявка на поиск поступила 29 июля в 0.03 часа, и в этот момент же момент к работе приступила инфогруппа из нескольких человек. Они разместили ориентировки в соцсетях, связались с больницами и другими учреждениями, куда мог попасть ребенок.

Одновременно собралась поисковая группа. Уже в 1.20 они были в поселке, где в это время собирались местные жители, также готовые прийти на помощь. Очень скоро первые группы после инструктажа и получения оборудования вышли на поиск.

«На улице совсем рассвело, когда я услышал заветное: «Нашли!» Даю команду «Всем группам «Стоп». В радостном волнении всё замерло. Проверяем, наш ли это ребёнок. Мы почти не сомневаемся, но проверить должны. И, удостоверившись, что это он, организовываем его доставку домой к маме. Найден! Жив! — рассказывает старший на месте Борис. — Я никогда не привыкну к чувству радости и трепета, которые испытываю, видя, как потерявшийся, а теперь найденный человек встречает своих родных. И тем более никогда не забуду то, что испытываю, видя, как ребёнок, найденный нами, падает в тёплые объятия мамы».

В паблике отряда поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске и помог спасти ребенка.