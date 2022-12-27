Маленького Ромку из поселка Карелии, которому собирали деньги на лечение всем миром, прооперировали в США

Мечта маленького Ромы Кузнецова из поселка Эссойла Пряжинского района сбылась – он попал на операцию в США и получил шанс научиться ходить самостоятельно.

Как сообщила на своей странице в соцсети мама Ромы Кузнецова – Яна, благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать необходимую сумму на операцию для ребенка и – мечта сбылась под Новый год.

Несмотря на все трудности, Яна с сыном смогли добраться до города Сент-Луис в Америке, где их принял нейрохирург, доктор Парк.

Он придумал операцию на позвоночнике, которая исправляет спастику. Роме необходимо было успеть сделать эту операцию до 6 лет, чтобы встать на ножки и самостоятельно пойти. Всё получилось!

«Операция прошла успешно, длилась 4 часа. Доктор очень доволен своей проделанной работой, всю спастику убрал. Я благодарна каждому из вас, кто помог оказаться в руках лучшего доктора на свете. Спасибо большое за то, что прошли этот путь с нами. Ромка держится стойко. Он настоящий боец», - написала Яна после операции сына.

Сегодня уже многое позади, Рома начал занятия по реабилитации.

«Нас выписали из палаты, и теперь мы просто приходим на занятия каждый день. Ромка в целом чувствует себя хорошо. Но на занятиях жалуется на спину, ему ещё очень тяжело и непривычно. Впереди три недели реабилитации. Уверена, Рома все преодолеет, у него все получится!» - рассказала Яна.

Полную историю о Ромке из поселка Эссойла, который мечтает научиться ходить самостоятельно, чтобы сыграть с братом в футбол ногами, читайте здесь.