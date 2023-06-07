Маленькую девочку, которая пострадала в ДТП с участием гендиректора крупной стройкомпании Карелии, выписали из больницы

Трехлетнюю девочку, которая пострадала в ДТП с участием гендиректора строительной компании Николая Макарова, выписали из больницы домой.

Минздрав Карелии сообщил коллегам из «Московского комсомольца», что трехлетняя девочка, пострадавшая в автоаварии, участником которой стал генеральный директор крупной строительной компании Николай Макаров, выписана из больницы домой.



Теперь врачи должны дать медицинское заключение, на основании которого следователи сделают вывод, какой вред здоровью ребенка был причинен в результате ДТП. От этого будет зависеть статья и наказание.



Сейчас возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч.1 ст.264.

Напомним, 28 апреля в 20.40 в Прионежском районе произошло ДТП, участником которого стал 72-летний водитель Range Rover.

Во время обгона грузовика с полуприцепом он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Lada Kalina. В ДТП пострадали 24-летняя водитель и трехлетняялетняя пассажирка Lada. Их госпитализированы с места происшествия.



За рулем внедорожника находился гендиректор строительной компании «КСМ» Николай Макаров, назвавший произошедшее ДТП «настоящей непредвиденной трагедией».