Малиновый мармелад из Карелии стал продуктом года на международной выставке в Москве

Карельские производители приняли участие в выставке «Worldfood 2023».

Карельские сельхозпроизводители приняли участие в Международной продовольственной выставке «Worldfood 2023», которая состоялась в Москве, сообщили в паблике Минсельхоза Карелии 22 сентября.

Собственную продукцию представили более 1 000 компаний из 39 стран мира.



Несмотря на огромную конкуренцию карельский мармелад «Олонецкий особый» из малины завоевал золотую медаль в номинации «Продукт года 2023» в категории кондитерские изделия.



«Мы выражаем огромную благодарность фермерам нашего кооператива, которые выращивают самую вкусную, полезную и экологически чистую ягоду! И конечно же, благодарим наш коллектив за великолепную работу и высочайшее качество продукции!» — написал в своей группе в ВК председатель кооператива «АгроАльянс» Иван Протасов.



А в номинации «Рыбная продукция и морепродукты» форелевод Николай Федоренко завоевал сразу 4 гран-при медали.



Мы поздравляем наших карельских сельхозпроизводителей с победой на выставке и желаем дальнейшего развития!