Малолетние преступники в Карелии сдали экзамен по математике

Подростки-заключенные в СИЗО-2 в Сегеже успешно сдали государственный выпускной экзамен по математике, сообщили в управлении УФСИН.

В следственном изоляторе № 2 Сегежи прошел единый государственный экзамен по математике.

Следует заметить, что базовый учебный план следственного изолятора ничем не отличается от программы в обычной общеобразовательной школе, единственное отличие — ученики имеют право вместо единого государственного экзамена сдать государственный выпускной экзамен, а также сдают экзамены не в других учебных заведениях, а там, где учились.

Благодаря работе учителей сегежской школы № 5, которые на протяжении многих лет помогают получить несовершеннолетним получать образование, учащиеся показывают достаточно высокий уровень знаний.