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Малолетние преступники в Карелии сдали экзамен по математике

Новости. Общество
18:00, 28 Мая 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Подростки-заключенные в СИЗО-2 в Сегеже успешно сдали государственный выпускной экзамен по математике, сообщили в управлении УФСИН.

В следственном изоляторе № 2 Сегежи прошел единый государственный экзамен по математике.

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Следует заметить, что базовый учебный план следственного изолятора ничем не отличается от программы в обычной общеобразовательной школе, единственное отличие — ученики имеют право вместо единого государственного экзамена сдать государственный выпускной экзамен, а также сдают экзамены не в других учебных заведениях, а там, где учились.

Благодаря работе учителей сегежской школы № 5, которые на протяжении многих лет помогают получить  несовершеннолетним получать образование, учащиеся показывают достаточно высокий уровень знаний.

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Комментарии

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кир
2021-05-28 18:54:23
И всё равно были выпороты. Иначе нельзя, - сказал кот. Выйдут и возьмутся за старое и преступное.
Гость
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