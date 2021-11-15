890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОДОБРЕНИЕ QR-КОДОВ, КОММУНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА В КЕМИ И СМЕРТЕЛЬНЫЕ АВАРИИ НА ДОРОГАХ КАРЕЛИИ 
12.12.2021 19:00
Застройщик жилья в Карелии попал под санкции судебных приставов из-за долгов 5
Сегодня 09:52
Автомобиль после ДТП выбросило на тротуар с пешеходами в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 08:25
Дмитриев выступил в горсуде Петрозаводска на процессе по своему уголовному делу 9
Сегодня 13:16

Малолетним нарушителям в Карелии рассказали, что наркотики плохо влияют на здоровье

Новости. Общество
17:40, 13 Декабря 2021
фото: © УФСИН РФ по Республике Карелия

Новости партнеров

Несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции в Сегеже, рассказали о вреде наркотиков, сообщили в УФСИН Карелии.

В Сегежском филиале уголовно-исполнительной инспекции прошла встреча несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждении, с врачом-наркологом Межрайонной больницы №1 Раисой Ходак.

Врач рассказала подросткам о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ и об их негативном влиянии на здоровье. В ходе беседы Раиса Ивановна акцентировала внимание молодых людей, на том, что здоровье является одной из главных жизненных ценностей и что сохранение и укрепление здоровья – это, в первую очередь, личная задача каждого человека.

Данная работа проводится для того, чтобы не допустить развития наркотической зависимости у ребят, а также с целью предупреждения совершения ими повторных правонарушений, в связи с употреблением психоактивных веществ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
06.12.2021, 15:29
Ни детского сада, ни памятника
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

10.12.2021 15:57
Обществоведение
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
Реставраторы обнаружили в старейшем памятнике деревянной архитектуры Петрозаводска следы уникальных строительных технологий XVIII столетия.
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 29
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 21
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»