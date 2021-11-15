Малолетним нарушителям в Карелии рассказали, что наркотики плохо влияют на здоровье

Несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции в Сегеже, рассказали о вреде наркотиков, сообщили в УФСИН Карелии.

В Сегежском филиале уголовно-исполнительной инспекции прошла встреча несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждении, с врачом-наркологом Межрайонной больницы №1 Раисой Ходак.

Врач рассказала подросткам о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ и об их негативном влиянии на здоровье. В ходе беседы Раиса Ивановна акцентировала внимание молодых людей, на том, что здоровье является одной из главных жизненных ценностей и что сохранение и укрепление здоровья – это, в первую очередь, личная задача каждого человека.

Данная работа проводится для того, чтобы не допустить развития наркотической зависимости у ребят, а также с целью предупреждения совершения ими повторных правонарушений, в связи с употреблением психоактивных веществ.