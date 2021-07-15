Реклама
Прислать новость
«Олонию» ожидает перезагрузка 23
15.07.2021 14:47
Стихия накрыла Петрозаводск и уронила сосну (ФОТО и ВИДЕО) 5
15.07.2021 18:02
Высотный дом «Онегин» с видом на озеро построят в Петрозаводске — смотрим, каким он будет
15.07.2021 14:07
Грузовик упал с дороги во двор частного дома в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 3
15.07.2021 20:32

Малолетним преступникам покажут «Щелкунчика» в Музыкальном театре Карелии

Новости. Общество
10:51, 16 Июля 2021
фото: © УФСИН Карелии

Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете, смогут бесплатно посетить Музыкальный театр республики, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники Управления обсудили с заместителем директора Музыкального театра Карелии Татьяной Калугиной возможность бесплатного посещения учреждения культуры для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции. По мнению участников встречи, групповые выходы в театр в сопровождении психолога будут интересным и познавательным мероприятием для подростков.

«Сезон представлений начнется в октябре 2021 года, — поясняет заместитель директора Музыкального театра Республики Карелия. — Мы с радостью примем ребят на наши оперы: „Евгений Онегин“, „Щелкунчик“ и другие спектакли, соответствующие по возрасту подростков. Театр помогает нам осознать свою человечность. Только сопереживая, наблюдая за обыденными ситуациями со стороны, мы можем осознать, что делает нас людьми».

В УФСИН Карелии отметили, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции регулярно проводят для заключенных различные развлекательные и просветительные мероприятия, цель которых направлена на профилактику повторной преступности.

Ранее сообщалось, психологи помогли сотрудникам колоний Карелии справиться с эмоциональным выгоранием.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-07-16 11:23:01
В агрекалчу их надо. Пусть им там фукс свою макулатуру читает и ручонками жестикулирует :)
кир
2021-07-16 11:02:42
Постоянно какие-то деньги ворошат для преступников. Хорошо некоторые устроились, а преступность не снижается.
однозначно
2021-07-16 11:02:27
На верхнем ярусе курить будут.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 1
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 2
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 23
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»