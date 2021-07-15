Малолетним преступникам покажут «Щелкунчика» в Музыкальном театре Карелии

Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете, смогут бесплатно посетить Музыкальный театр республики, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники Управления обсудили с заместителем директора Музыкального театра Карелии Татьяной Калугиной возможность бесплатного посещения учреждения культуры для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции. По мнению участников встречи, групповые выходы в театр в сопровождении психолога будут интересным и познавательным мероприятием для подростков.

«Сезон представлений начнется в октябре 2021 года, — поясняет заместитель директора Музыкального театра Республики Карелия. — Мы с радостью примем ребят на наши оперы: „Евгений Онегин“, „Щелкунчик“ и другие спектакли, соответствующие по возрасту подростков. Театр помогает нам осознать свою человечность. Только сопереживая, наблюдая за обыденными ситуациями со стороны, мы можем осознать, что делает нас людьми».

В УФСИН Карелии отметили, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции регулярно проводят для заключенных различные развлекательные и просветительные мероприятия, цель которых направлена на профилактику повторной преступности.

Ранее сообщалось, психологи помогли сотрудникам колоний Карелии справиться с эмоциональным выгоранием.