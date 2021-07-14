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Психологи помогли сотрудникам колоний Карелии справиться с эмоциональным выгоранием

Новости. Общество
09:39, 15 Июля 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Карелии провели с сотрудниками занятие по профилактике профессионального выгорания.

Психологи провели занятие по теме «Профессиональное выгорание и стресс на работе». Об этом информирует УФСИН.

«Психокоррекционные занятия, проводимые психологами учреждения, направляются на создание положительного эмоционального фона и снятие эмоционального напряжения, формирование у сотрудников установки на сохранение физического и психического здоровья, способствующего повышению работоспособности», — говорится в сообщении управления.

Психологи рассказали о признаках и симптомах эмоционального выгорания. Специалисты продемонстрировали способы, которые помогут справиться с этой проблемой.

«Выгоранию особенно подвержены те, кто работает страстно, с интересом. Долгое время помогая другим они начинают чувствовать разочарование, так как не удается достичь того эффекта, которого ожидали. Такая работа сопровождается чрезмерной потерей психологической энергии и приводит к психосоматической усталости и эмоциональному истощению. И если сотрудник не умеет восстанавливать свои силы, то у него развивается синдром эмоционального выгорания», — сообщают в УФСИН.

Ранее в Карелии больным осужденным прочитали лекцию по профилактике религиозного экстремизма.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-15 09:58:17
Готовятся к приезду ночного фотографа. Он им весь мозг вынесет своими исследованиями политических репрессий :)
кир
2021-07-15 09:52:51
Судя по публикациям, много с ними работаете, а они не исправляются. На воле ранее судимые вновь и вновь совершают преступления. Может, игра не стоит свеч?


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