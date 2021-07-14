Психологи помогли сотрудникам колоний Карелии справиться с эмоциональным выгоранием

Психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Карелии провели с сотрудниками занятие по профилактике профессионального выгорания.

Психологи провели занятие по теме «Профессиональное выгорание и стресс на работе». Об этом информирует УФСИН.

«Психокоррекционные занятия, проводимые психологами учреждения, направляются на создание положительного эмоционального фона и снятие эмоционального напряжения, формирование у сотрудников установки на сохранение физического и психического здоровья, способствующего повышению работоспособности», — говорится в сообщении управления.

Психологи рассказали о признаках и симптомах эмоционального выгорания. Специалисты продемонстрировали способы, которые помогут справиться с этой проблемой.

«Выгоранию особенно подвержены те, кто работает страстно, с интересом. Долгое время помогая другим они начинают чувствовать разочарование, так как не удается достичь того эффекта, которого ожидали. Такая работа сопровождается чрезмерной потерей психологической энергии и приводит к психосоматической усталости и эмоциональному истощению. И если сотрудник не умеет восстанавливать свои силы, то у него развивается синдром эмоционального выгорания», — сообщают в УФСИН.

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