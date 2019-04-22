Малому бизнесу могут снизить минимальный размер льготного кредита

Порог минимальной суммы кредита по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) предлагается снизить с 3 млн до 500 тысяч рублей.

Об этом говорится в официальном сообщении министерства экономического развития РФ.

Средства займа предприниматели смогут направить как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств, пишут "Вести Карелии".

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