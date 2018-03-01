Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:31, 01 Марта 2018

Малонаселенная карельская деревня получит надежное энергоснабжение

По теме

Ушел из жизни известный писатель и общественник
01.03.18 12:31
Путин заявил о готовности России к настоящему технологическому прорыву
01.03.18 12:20
Компания "КСМ" представила проект нового парка
01.03.18 12:20
Все новости
Загрузка...

В ремонтной программе АО "Прионежская сетевая компания" на 2018 год предусмотрен ремонт ЛЭП, снабжающей электроэнергией одну из самых малонаселенных деревень Карелии.

В 2018 ПСК капитально отремонтирует линию электропередачи напряжением 10 кВ "станция Илемсельга – деревня Ватнаволок". Ватнаволок входит в состав Кедрозерского сельского поселения Кондопожского района. В настоящее время там проживает менее 20 жителей. На ЛЭП будут заменены опоры и смонтировано 4 км нового провода.

"Даже самые малые населенные пункты должны иметь надежное энергоснабжение", - поясняют в ПСК. – Это та задача, к выполнению которой стремится компания". Работы запланированы на II квартал текущего года.

Кроме этого, в Кондопоге во II квартале подрядчики АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтируют 1,8 км воздушной ЛЭП 6кВ, связывающей Кондопожскую ГЭС и город, и заменят одну из городских кабельных ЛЭП.   

В эксплуатации АО "Прионежская сетевая компания" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

По теме

Ушел из жизни известный писатель и общественник
01.03.18 12:31
Путин заявил о готовности России к настоящему технологическому прорыву
01.03.18 12:20
Компания "КСМ" представила проект нового парка
01.03.18 12:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
26.02.2018, 19:10
Коллекцию летней обуви от Аллы Пугачевой назвали "откровенной безвкусицей"

Аналитика

27.02.2018 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?" 2
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 10
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:49
Без политики
Баба с пакетами
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
Сегодня 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

В студии ТНТ-ОНЕГО ведущий Ефим Овчинников и президент федерации хоккея Карелии Константин Голобородов. Речь пойдет о развитии хоккея в республике и связанных с этим проблемах
Сегодня 09:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»