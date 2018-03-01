Малонаселенная карельская деревня получит надежное энергоснабжение

В ремонтной программе АО "Прионежская сетевая компания" на 2018 год предусмотрен ремонт ЛЭП, снабжающей электроэнергией одну из самых малонаселенных деревень Карелии.

В 2018 ПСК капитально отремонтирует линию электропередачи напряжением 10 кВ "станция Илемсельга – деревня Ватнаволок". Ватнаволок входит в состав Кедрозерского сельского поселения Кондопожского района. В настоящее время там проживает менее 20 жителей. На ЛЭП будут заменены опоры и смонтировано 4 км нового провода.

"Даже самые малые населенные пункты должны иметь надежное энергоснабжение", - поясняют в ПСК. – Это та задача, к выполнению которой стремится компания". Работы запланированы на II квартал текущего года.

Кроме этого, в Кондопоге во II квартале подрядчики АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтируют 1,8 км воздушной ЛЭП 6кВ, связывающей Кондопожскую ГЭС и город, и заменят одну из городских кабельных ЛЭП.

В эксплуатации АО "Прионежская сетевая компания" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.