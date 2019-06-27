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Новости. Общество
09:25, 27 Июня 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Малообеспеченные пенсионеры получат прибавку к пенсии

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Ежемесячные социальные доплаты после вступления в силу закона об индексации пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума, выросли на 523 рубля.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
"В результате проведенного перерасчета социальной доплаты к пенсии 4,4 млн неработающих пенсионеров получили повышение выплат. В среднем ежемесячные доплаты выросли на 523 рубля", - говорится в сообщении.

В ПФР добавили, что "полностью перерасчет социальной доплаты всем пенсионерам будет завершен до 1 июля".

Подробнее о доплатах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-06-27 10:38:06
Получали в конвертах зарплату или торговали турецкими тряпками, а теперь они бедные.
User
2019-06-27 11:03:01
кир, согласен! Одни честно всю жизнь отчисляют в ПФР и в итоге получают пенсию чуть выше прожиточного минимума, а другие за жизнь ни копейки на свою пенсию не отчислили, но получают практически столько же.
кир
2019-06-27 12:38:19
User, Да, по моим опросам знакомых где-то 15- 18 тысяч в среднем, кто отчислял. :) Есть и 25, но редко. Желаю дожить до 80 лет, там уже больше платят. :)
Lana
2019-06-27 11:33:57
User,

Респект!
А кто-то проскакал по теплым местам, еле стаж в 17 лет натянул и пенсию в 6 тыс.руб. получил.
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