Малообеспеченные пенсионеры получат прибавку к пенсии

Ежемесячные социальные доплаты после вступления в силу закона об индексации пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума, выросли на 523 рубля.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

"В результате проведенного перерасчета социальной доплаты к пенсии 4,4 млн неработающих пенсионеров получили повышение выплат. В среднем ежемесячные доплаты выросли на 523 рубля", - говорится в сообщении.

В ПФР добавили, что "полностью перерасчет социальной доплаты всем пенсионерам будет завершен до 1 июля".

Подробнее о доплатах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".