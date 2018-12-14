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Новости. Общество
19:40, 14 Декабря 2018
фото: Pixabay

Малышева разработала рацион питания для тех, у кого нет денег на ее диету

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Рацион включает в себя продукты, суммарная калорийность которых не превышает 1200 ккал в день.

В новом выпуске своего онлайн-шоу "Малышева Live" телеведущая рассказала, что разработала рацион питания, который не требует больших затрат.

"Хочу ответить тем, кто писал о цене диеты, сравнивая ее с пенсией. На сайте программы "Здоровье" бесплатно опубликован рацион питания для тех, кто хочет готовить сам", – поделилась Елена.

Например, в первый день на завтрак предлагается гречневая каша, одно вареное яйцо, салат из моркови с растительным маслом и одно яблоко, пишет Cosmopolitan.

Второй завтрак: творожная запеканка из обезжиренного творога без сахара и сухофрукты. Обед: отварная говядина с вареными овощами и стакан отвара шиповника. На полдник можно съесть один грейпфрут, а на ужин – тушеную капусту с кабачками и печеное яблоко. Перед сном – стакан однопроцентного кефира.

Также Малышева рекомендует в течение дня выпивать не менее двух литров воды: стакан за час до еды и стакан через час после еды.

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Комментарии

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German
2018-12-14 20:52:19
Два придурка тут как тут ( ниже по тексту ) . Редакция , вы им платите, за их идиотизм ?
ОЛЯ
2018-12-14 20:33:28
А сколько всего этого можно есть? 100 грамм, 500.......?
Неравнодушный
2018-12-14 20:19:57
Если к вам неожиданно пришли гости, а угостить их нечем, спуститесь в погреб и возьмите со льда кусок свежей, не очень жирной осетрины…
однозначно
2018-12-14 20:02:42
Диетологи блин.. Жри что дают, а то жена брюхо ножиком вспорет
Гость
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