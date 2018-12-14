Малышева разработала рацион питания для тех, у кого нет денег на ее диету

Рацион включает в себя продукты, суммарная калорийность которых не превышает 1200 ккал в день.

В новом выпуске своего онлайн-шоу "Малышева Live" телеведущая рассказала, что разработала рацион питания, который не требует больших затрат.

"Хочу ответить тем, кто писал о цене диеты, сравнивая ее с пенсией. На сайте программы "Здоровье" бесплатно опубликован рацион питания для тех, кто хочет готовить сам", – поделилась Елена.

Например, в первый день на завтрак предлагается гречневая каша, одно вареное яйцо, салат из моркови с растительным маслом и одно яблоко, пишет Cosmopolitan.

Второй завтрак: творожная запеканка из обезжиренного творога без сахара и сухофрукты. Обед: отварная говядина с вареными овощами и стакан отвара шиповника. На полдник можно съесть один грейпфрут, а на ужин – тушеную капусту с кабачками и печеное яблоко. Перед сном – стакан однопроцентного кефира.

Также Малышева рекомендует в течение дня выпивать не менее двух литров воды: стакан за час до еды и стакан через час после еды.