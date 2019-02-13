Мама Бузовой восхитила сеть молодостью

В комментариях поклонники написала, что Ольга Бузова с мамой смотрятся как сестры.

Ольга Бузова рассказала поклонникам, что во время болезни ее поддерживает мама, которая отложила дела и приехала к дочери из Санкт-Петербурга. 33-летняя артистка сделела селфи с Ириной Александровной и опубликовала фото в микроблоге, пишет lady.

"Мамулик приехала потискать. Так хочется уберечь родителей от лишнего волнения, но они все равно все узнают и переживают. Рядом с мамочкой всегда чувствую себя маленькой девочкой", - написала Ольга Бузова.



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В комментариях поклонники восхитились, как молодо выглядит мама Ольги, а также пожелали певице скорее выздороветь.

"А я подумал, что две подруги веселятся", "Я думала это Темникова, а не мама", "Какая мамочка молодая", "Олечка, вы с мамочка, как сестрички, смотритесь", "Здоровья!", "Береги себя", — пишут пользователи сети.