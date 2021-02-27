Мама пропавшего месяц назад жителя Карелии верит, что сын живой, просто был избит и потерял память

В Питкяранте 23 января пропал 23-летний Артем Федотов, может нахиться в больницах в коме.

Полиция по Питкярантскому району разыскивает жителя Питкяранты Федотова Артёма 1998 г.р., местонахождение которого неизвестно с 23.01.2021 г.

• Был одет : Синяя куртка, серые брюки, белые кроссовки.

• Приметы: рост 170 см, спортивного телосложения, волосы русые короткие.

• Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 23 января, просим сообщать по телефону: +7-999-094-52-35, 8(81433) 4-01-61 или 02, с мобильного 102.

На странице мамы Артема в соцсети появилась запись – обращение в жителям городов: Сортавала, Суоярви, Олонец, Лахденпохья и прилегающих посёлков.

"Осмотрите, пожалуйста, подвалы, сараи, недостройки, развалины и места, где живут люди без определённого места жительства. Ясновидящие говорят, что Артём жив, сильно избили, били по голове ногами, потеряна память, он не знает,кто он и где", - пишет отчаявшаяся женщина.

По предположениям родственников, Артема могут подкармливать бомжи, но они не позвонят в полицию.

"Люди помогите, пожалуйста!" - умоляет мама пропавшего Артема.