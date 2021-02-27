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Мама пропавшего месяц назад жителя Карелии верит, что сын живой, просто был избит и потерял память

Новости. Общество
12:36, 28 Февраля 2021
фото: источник страница мамы Артема Федотова/https://vk.com/id67476995
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В Питкяранте 23 января пропал 23-летний Артем Федотов, может нахиться в больницах в коме.

Полиция по Питкярантскому району разыскивает жителя Питкяранты Федотова Артёма 1998 г.р., местонахождение которого неизвестно с 23.01.2021 г.

• Был одет : Синяя куртка, серые брюки, белые кроссовки.
• Приметы: рост 170 см, спортивного телосложения, волосы русые короткие.
• Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 23 января, просим сообщать по телефону: +7-999-094-52-35, 8(81433) 4-01-61 или 02, с мобильного 102.

На странице мамы Артема в соцсети появилась запись – обращение в жителям городов: Сортавала, Суоярви, Олонец, Лахденпохья и прилегающих посёлков.

"Осмотрите, пожалуйста, подвалы, сараи, недостройки, развалины и места, где живут люди без определённого места жительства. Ясновидящие говорят, что Артём жив, сильно избили, били по голове ногами, потеряна память, он не знает,кто он и где",  - пишет отчаявшаяся женщина.

По предположениям родственников, Артема могут подкармливать бомжи, но они не позвонят в полицию.

"Люди помогите, пожалуйста!" - умоляет мама пропавшего Артема.

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Комментарии

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кир
2021-02-28 12:48:43
Мать верит до последнего.
Гость
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