Манин сменил Баева на посту главы аппарата Заксобрания Карелии

Бывший заместитель министра нацполитики Карелии Андрей Манин назначен руководителем аппарата Законодательного собрания республики.

Как сказал спикер Элиссан Шандалович на заседании парламента, Вячеслав Баев перешел на другую работу, поэтому необходимо прекратить его полномочия. За это проголосовали 28 депутатов.

Далее депутаты перешли к рассмотрению вопроса о назначении Андрея Манина на должность начальника аппарата. В итоге 29 парламентариев высказались "за, против никто не голосовал.

Как сказал депутат от КПРФ Валерий Шоттуев, он знает Манина еще с 80-х годов по комсомольской линии как хорошего специалиста.

Депутат Виктор Степанов попросил Манина установить кондиционер в бухгалтерии, потому что летом сотрудницам из-за солнца невыносимо работать.

"Поздравляю! У вас много ответственной работы, с которой вы с честью справитесь", - сказал Элиссан Шандалович новому руководителю аппарата.