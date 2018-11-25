Марафон ползунков вновь состоится в Петрозаводске

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Девятый марафон ползунков "Маленький Чемпион" ждет детей от 6 до 12 месяцев.
Марафон пройдет 9 декабря в 10.00 во Дворце спорта "Koral" на ул. Пограничной, 50.
Малыши будут соревноваться в скоростном ползании на дистанцию 5 метров в 4-х возрастных группах: 6-7мес., 8-9 мес., 10-11мес. и 12 мес.
Как сообщают организаторы, для участия в соревновании необходимо создать команду из трех человек (ребенок и двое взрослых старше 18 лет) и подать заявку.
Участие в соревнованиях бесплатное, вход для зрителей свободный.
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