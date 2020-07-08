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"Мария" преградит путь автомобилистам на "Коле"

Новости. Общество
18:40, 08 Июля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В четверг, 9 июля, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вверх по реке яхты "Мария" с максимальным высотным габаритом 21 метр представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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Комментарии

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2020-07-08 20:10:43
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