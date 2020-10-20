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Известная спортсменка Мария Шарапова купила ранчо в Калифорнии за 8,6 млн долларов

Новости. Общество
23:30, 20 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Антон Денисов
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Площадь ранчо составляет чуть более двух гектаров, на территории находятся три здания и студия.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова купила ранчо в населенном пункте Саммерленд, Калифорния, сообщает РБК со ссылкой на Variety.

По данным источника, прославленная теннисистка заплатила за недвижимость около 8,6 млн. долларов. Площадь ранчо составляет чуть более двух гектаров. На территории находятся три здания и студия.

Главное здание построено по индивидуальному заказу и оформлено в балийском стиле, в нем есть жилые помещения в стиле лофт и каменная терраса с видом на океан.

Гостевой дом, выстроенный в голландском стиле, имеет дополнительную заднюю дверь — оттуда можно попасть в просторный внутренний дворик, выполненный из камня, а также выйти к лужайкам у подножья близлежащих холмов.


фото EvRealEstate

Третье здание функционирует как коттедж смотрителя. К нему примыкает конюшня с пятью стойлами и дополнительными постройками для верховой езды, в том числе загоном.

33-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех соревнованиях серии "Большого шлема". Она дважды выигрывала "Ролан Гаррос" и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open.

Спортсменка завершила карьеру 26 февраля текущего года. Шарапова проживает в США уже 25 лет. В 2012 году она основала компанию Sugarpova, изготавливающую премиальные сладости.

Ранее Шарапова попала в список Forbes как одна из богатейших женщин США. Ее состояние оценивается в 200 млн. долларов.

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