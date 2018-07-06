19:10, 06 Июля 2018
Марию Кожевникову, долго пытавшуюся сбросить вес, раскритиковали за фото в купальнике
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33-летняя Мария Кожевникова, которая после третьих родов долгое время пыталась сбросить вес, показала поклонникам результат диеты и тренировок.
Об этом пишет портал Lady.
"Вспоминая теплые деньки...", — подписала снимок актриса.
Мнения подписчиков Марии разделились: кто-то хвалил актрису за стройную фигуру, а кто-то критиковал за выбранную модель купальника. "Худенькая, красивая! Большая молодец, быть в такой форме, после трех деток", "Не идут тебе высокие трусы и шорты", "В зеркало люди не смотрят, что надели и как вещи сидят на них", — пишут Кожевниковой поклонники.
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