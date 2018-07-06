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Новости. Общество
19:10, 06 Июля 2018
фото: teleprogramma.pro

Марию Кожевникову, долго пытавшуюся сбросить вес, раскритиковали за фото в купальнике

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33-летняя Мария Кожевникова, которая после третьих родов долгое время пыталась сбросить вес, показала поклонникам результат диеты и тренировок.

Об этом пишет портал Lady.


фото: www.instagram.com/mkozhevnikova

"Вспоминая теплые деньки...", — подписала снимок актриса.

Мнения подписчиков Марии разделились: кто-то хвалил актрису за стройную фигуру, а кто-то критиковал за выбранную модель купальника. "Худенькая, красивая! Большая молодец, быть в такой форме, после трех деток", "Не идут тебе высокие трусы и шорты", "В зеркало люди не смотрят, что надели и как вещи сидят на них", — пишут Кожевниковой поклонники.

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