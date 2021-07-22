Марина Гуменникова: 70 млн рублей выделено на организацию образовательной деятельности в школах Петрозаводска

На организацию образовательной деятельности Петрозаводска дополнительно выделено 70 млн рублей.

Поправки в региональный бюджет на 2021 год приняты депутатами Заксобрания Карелии на внеочередном заседании парламента 28 июля.

Как прокомментировала заместитель председателя парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Марина Гуменникова, средства направлены школам № 17 и 55 Петрозаводска.

«Гимназии № 17 средства помогут сделать ремонт спортивного зала и кровли здания. Однако большая часть средств, выделенных из бюджета, будет направлена на подготовку к лицензированию новой современной школы № 55 в районе Древлянка. Учреждение будет отвечать самым современным вызовам и тенденциям времени. Это самая „умная“ школа Петрозаводска. Как предусмотрено министерством просвещения РФ, эти деньги выделяются для приобретения дополнительного наглядного материала, пособий и лабораторного оборудования для классов-практик, где ученики младшего и старшего звена будут заниматься биологией, химией, физикой», — отметила Марина Гуменникова.

Напомним, школа № 55 Петрозаводска построена в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитана на 1350 мест.

Парламентарий также отметила, что открытие школы — большое событие для района Древлянка, где сейчас строится много новых домов. Сам район разрастается и молодеет. Его жители ждали строительства социально значимого объекта, так как потребность в образовательных учреждениях в этой части города увеличивается.