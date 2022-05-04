Марина Гуменникова: Акция «Вода России» способствует развитию экологической культуры у населения

Сегодня, 14 мая, председатель парламентского Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова приняла участие во всероссийской акции «Вода России».

Мероприятие организовано Министерством природных ресурсов и экологии Карелии, в рамках которого проводится масштабная уборка пляжа «Пески» в Петрозаводске.

Акция реализуется в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В 2022 году от мусора планируется убрать свыше 100 км прибрежных зон.

«Акция «Вода России» проводится ежегодно с 2018 года. За 4 года проведения мероприятий удалось привлечь несколько миллионов людей по всей стране к экологической миссии. Экоакции актуальны, они способствуют развитию экологической культуры у населения, учат трепетному отношению к окружающей среде», - прокомментировала депутат Марина Гуменникова.

В акции приняли активное участие местные жители, сотрудники ведомства, волонтеры.