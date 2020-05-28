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Маршрутчики Петрозаводска продолжают нарушать эпидемиологические правила (ФОТО)

Новости. Общество
13:52, 29 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Очередная проверка показала большое количество нареканий к санитарному состоянию салонов автобусов и троллейбусов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 28 мая в Петрозаводске полностью возобновил работу общественный транспорт. Автобусы  вышли на свои маршруты с условием обязательного соблюдения ряда требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Во время рейдов на маршрутах №19, 25 и 26 были зафиксированы многочисленные нарушения: отсутствовали места обработки рук антисептиками, водители не использовали маски и перчатки. Составлен административный протокол.

А руководство троллейбусного управления обязали усилить уборку и дезинфекцию.

Рейды будут проводиться ежедневно. 

Ранее глава Петрозаводска осталась недовольна состоянием автобусов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-05-29 14:40:31
Если мэрию маршрутчики не слушаются в области нарушения графика и маршрутной сети, и мэрия сама соглашается узаконить желаемый для маршрутчиков график, то чего уже говорить о чистоте и санитарии.
Generalus87
2020-05-29 14:38:51
Только расторжение договоров
andruh
2020-05-29 14:27:19
Глава осталась недовольна,и что дальше,хозяева в Москве и Питере ничего с ними не сделать,на штрафы им плевать...
Кузя
2020-05-29 14:26:18
Если маршрутки вонючие и грязные всегда такие были, с чего вдруг они станут лучше?
Кто в них работает такой и уровень этих развалин,мы не Европа....
Слабость мэрии в том что даже элементарные вопросы дезинфекции они не в состоянии организовать, да и нет там таких : -настоящих хозяев города....
Жуков
2020-05-29 14:23:15
Если всё исполнять по закону тариф за проезд будет 100 рублей.
zanoza
2020-05-29 13:57:56
Вы своими рейдами чего хотите добиться? Ну остановят работу общественного транспорта и кто вам за это спасибо скажет? Готовьтесь лучше к Параду , не мешайте людям работать, если не в состоянии помочь.
Гость
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