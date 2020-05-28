Маршрутчики Петрозаводска продолжают нарушать эпидемиологические правила (ФОТО)

Очередная проверка показала большое количество нареканий к санитарному состоянию салонов автобусов и троллейбусов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 28 мая в Петрозаводске полностью возобновил работу общественный транспорт. Автобусы вышли на свои маршруты с условием обязательного соблюдения ряда требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Во время рейдов на маршрутах №19, 25 и 26 были зафиксированы многочисленные нарушения: отсутствовали места обработки рук антисептиками, водители не использовали маски и перчатки. Составлен административный протокол.

А руководство троллейбусного управления обязали усилить уборку и дезинфекцию.

Рейды будут проводиться ежедневно.

Ранее глава Петрозаводска осталась недовольна состоянием автобусов.