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Глава Петрозаводска осталась недовольна состоянием автобусов (ФОТО)

Новости. Общество
15:51, 28 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Ирина Мирошник лично проверила состояние салонов городских автобусов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сегодня автобусы карельской столицы вновь вышли на маршруты. Глава Петрозаводска проинспектировала работу трех транспортных компаний. По итогам поездок на нескольких автобусах Ирина Мирошник оценила санитарное состояние салонов как неудовлетворительное и взяла на личный контроль чистоту автобусов и соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

 



На исправление замечаний транспортным компаниям даётся один день.

Ряд замечаний вызывает и санитарное состояние троллейбусов. 

Специалисты администрации проверили качество межрейсовой обработки в период простоя на конечных станциях. По результатам проверки было составлено два протокола. Сотрудники транспортных компаний объяснили, что не обрабатывают салоны автобусов, т.к. дезинфекция проводится на противоположной конечной станции.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков 27 мая подписал распоряжение, согласно которому с четверга возобновил работу пассажирский транспорт в Петрозаводске.

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