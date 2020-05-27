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Пассажирский транспорт возобновляет работу в Петрозаводске

Новости. Общество
22:44, 27 Мая 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому с четверга возобновляет работу пассажирский транспорт в Петрозаводске.

Пассажирский транспорт начинает курсировать в Петрозаводске в четверг, 28 мая. Об этом Парфенчиков заявил в соцсети.

"С завтрашнего дня, то есть с 28 мая, в Петрозаводске возобновляем работу пассажирского транспорта. На городские линии выйдут автобусы вместимостью 18 и более посадочных мест. Конечно, и водитель, и пассажиры должны соблюдать необходимые меры предосторожности – быть в защитных масках и перчатках. Нужно помнить, что это реальный способ максимально снизить риск заражения. Кроме того, число пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест. На входах в автобусы установят дозаторы для обработки рук антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Напоминаю, троллейбусы в столице Карелии уже курсируют с начала прошлой недели", - написал Парфенчиков.

Ранее мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в условиях пандемии Covid-19 

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