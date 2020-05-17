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Мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в условиях пандемии Covid-19 (ФОТО)

Новости. Общество
14:53, 17 Мая 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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С 18 мая в Петрозаводске возобновит работу общественный электротранспорт - начнут ходить троллейбусы.

Как ранее сообщили в оперативном штабе, с понедельника в Петрозаводске начнут работать троллейбусы.

По информации городской мэрии, перед выходом на линию в троллейбусах, помимо ежедневной влажной уборки, дважды в день будет проводиться полная дезинфекция салонов безопасными для пассажиров средствами. Кроме того, поручни, рули и подлокотники несколько раз в день будут проходить санобработку.

Количество пассажиров в троллейбусе ограничат количеством мест в салоне. В каждом будет размещена информация о необходимости соблюдения социальной дистанции. Все транспортные средства оснастили дозаторами с антисептическими средствами для пассажиров.

Помимо этого, на самом предприятии организовали "входной фильтр", с проведением бесконтактного контроля температуры тела всех сотрудников. От нахождения на рабочем месте будут отстранять тех, кто имеет признаки инфекционного заболевания или повышенную температуру.

Водители и кондукторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, салфетками и т.д.

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Комментарии

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новый
2020-05-17 18:03:12
не факт, что все они поедут покупать штаны на ул.Андропова за четыре с половиной тысячи рублей
ники
2020-05-17 16:49:42
Чушь , муть и компот ( с ) . Пандемии то нет , есть вирус . А троллейбусы есть хорошо .
новый
2020-05-17 16:49:10
Бабки очень любят шастать по городу на троллейбусах. Школьников и студентов не будет, а бабки всенепременно. Почему ?
Os
2020-05-17 17:46:33
новый, а чего не шататься, многие работают, да и к врачам надо ездить. Бабки хоть очередь организуют на троллейбус, а то на переходах пешеходных все толпами ходят.
Бездельник
2020-05-17 16:18:12
Мерить температуру конечно полезно, но достоверной информации отсутствие температуры не даёт, т.к. есть, и достаточно много, бессимптомных больных, разносчиков инфекции. Как мне думается торопливость при выходе из пандемии не допустима.
Дима
2020-05-17 16:53:00
Бездельник, а в Карелии есть эпидемия разве?
Бездельник
2020-05-17 17:11:26
Дима, Напрасно ты так легкомысленно к этому относишься. Ты считаешь что во всём мире эпидемия есть, т.к. от неё уже скончалось более 300 тыс человек, а в нашей благополучной Карелии нет?
Дима
2020-05-17 18:11:02
Бездельник, правильного вывода нет, есть точки зрения в данной ситуации. На мой взгляд, пока есть свободные места в больницах, переживать не о чем: живем и работаем как раньше, с соблюдением определенных мер, но не впадая в карантинную дичь. Ну если кого-то устраивает неделями не выходить из дома и довольствоваться качеством жизни лабораторного животного, трясясь при этом от страха и паники - пусть, у каждого свой выбор.
Бездельник
2020-05-17 17:53:27
Дима, Вы так уверены в статистике, которую нам представляют? И даже если нам говорят правду, в чем я сомневаюсь, ведь на сегодняшний день обследовано всего 26651чел. из как вы говорите 600 тыс. Сделайте правильный вывод.

Дима
2020-05-17 17:40:24
Бездельник, с чего вы взяли, что легкомысленно отношусь? 200+ человек (и даже 1000 человек) на 600+ тыс. населения это не эпидемия.
P.S.: всё равно почти всем болеть рано или поздно. Просто примите это.
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