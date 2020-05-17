Мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в условиях пандемии Covid-19 (ФОТО)

С 18 мая в Петрозаводске возобновит работу общественный электротранспорт - начнут ходить троллейбусы.

Как ранее сообщили в оперативном штабе, с понедельника в Петрозаводске начнут работать троллейбусы.



По информации городской мэрии, перед выходом на линию в троллейбусах, помимо ежедневной влажной уборки, дважды в день будет проводиться полная дезинфекция салонов безопасными для пассажиров средствами. Кроме того, поручни, рули и подлокотники несколько раз в день будут проходить санобработку.

Количество пассажиров в троллейбусе ограничат количеством мест в салоне. В каждом будет размещена информация о необходимости соблюдения социальной дистанции. Все транспортные средства оснастили дозаторами с антисептическими средствами для пассажиров.

Помимо этого, на самом предприятии организовали "входной фильтр", с проведением бесконтактного контроля температуры тела всех сотрудников. От нахождения на рабочем месте будут отстранять тех, кто имеет признаки инфекционного заболевания или повышенную температуру.

Водители и кондукторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, салфетками и т.д.