Троллейбусы в Петрозаводске начнут ходить с понедельника

С 18 мая в Петрозаводске возобновит работу общественный электротранспорт - начнут ходить троллейбусы, сообщили в Оперативном штабе Карелии по борьбе с коронавирусом.
Как сообщили в Оперативном штабе, троллейбусы в Петрозаводске начнут работу при соблюдении ряда условий:
- пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест,
- водители и пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.
В салонах обустроят места обработки рук кожными антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.
Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, распоряжение о возобновлении работы троллейбусов в Петрозаводске он подписал накануне.
При этом, внутреннее автобусное сообщение в республике, а также работа маршрутных автобусов в Петрозаводске пока не возобновляется.
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