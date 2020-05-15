Троллейбусы в Петрозаводске начнут ходить с понедельника

С 18 мая в Петрозаводске возобновит работу общественный электротранспорт - начнут ходить троллейбусы, сообщили в Оперативном штабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Как сообщили в Оперативном штабе, троллейбусы в Петрозаводске начнут работу при соблюдении ряда условий:



- пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест,

- водители и пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.



В салонах обустроят места обработки рук кожными антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, распоряжение о возобновлении работы троллейбусов в Петрозаводске он подписал накануне.

При этом, внутреннее автобусное сообщение в республике, а также работа маршрутных автобусов в Петрозаводске пока не возобновляется.





