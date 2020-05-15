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Троллейбусы в Петрозаводске начнут ходить с понедельника

Новости. Общество
14:49, 16 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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С 18 мая в Петрозаводске возобновит работу общественный электротранспорт - начнут ходить троллейбусы, сообщили в Оперативном штабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Как сообщили в Оперативном штабе, троллейбусы в Петрозаводске начнут работу при соблюдении ряда условий:

- пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест,
- водители и пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

В салонах обустроят места обработки рук кожными антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, распоряжение о возобновлении работы троллейбусов в Петрозаводске он подписал накануне.

При этом, внутреннее автобусное сообщение в республике, а также работа маршрутных автобусов в Петрозаводске пока не возобновляется.


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Комментарии

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Juniper59
2020-05-16 15:49:51
Водителю, сидящему в отдельной закрытой кабине, маска и перчатки, конечно, настоятельно необходимы.
А сдвоенные посадочные места, где дистанция между пассажирами стремится к нулю, конечно, безопасны чуть более, чем полностью.
Очередная мудрость от человека, который троллейбус, наверное, только в смете бюджетных ассигнований МУП "ГТ" видел.
Os
2020-05-16 15:41:24
А где печатки выдают, это вместо подписи будет использоваться для идентификации?
Беня
2020-05-16 15:18:54
Слава Васе :)
Саныч
2020-05-16 15:14:02
Вот это драки на остановках будут.
Гость
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