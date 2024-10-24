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01.01.1970 03:00
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Маршрутка протаранила внедорожник на оживленном проспекте Петрозаводска

Новости. Дорожная хроника
22:10, 24 Октября 2024
фото: Скриншот из видео / «Подслушано у водителей Птз и Карелии»
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Авария с участием маршрутного автобуса и внедорожника произошла на проспекте Александра Невского.

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Авария с участием двух транспортных средств произошла сегодня, 24 октября, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционная.

Происшествие попало на камеру наблюдения компании «Ситилинк» и было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, внедорожник выезжал на проспект с улицы Станционная, в то время как маршрутный автобус двигался по Невского в сторону Комсомольского проспекта.

Столкновение произошло на перекрестке. Транспортные средства получили повреждения, информации о пострадавших не поступало.

 

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