Маршрутка протаранила внедорожник на оживленном проспекте Петрозаводска

фото: Скриншот из видео / «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Авария с участием маршрутного автобуса и внедорожника произошла на проспекте Александра Невского.

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Авария с участием двух транспортных средств произошла сегодня, 24 октября, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционная.

Происшествие попало на камеру наблюдения компании «Ситилинк» и было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, внедорожник выезжал на проспект с улицы Станционная, в то время как маршрутный автобус двигался по Невского в сторону Комсомольского проспекта.

Столкновение произошло на перекрестке. Транспортные средства получили повреждения, информации о пострадавших не поступало.

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