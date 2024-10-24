Маршрутка протаранила внедорожник на оживленном проспекте Петрозаводска

Авария с участием маршрутного автобуса и внедорожника произошла на проспекте Александра Невского.Select * from slider_list where idt=13 and timestart<1729834643 and timestop>1729834643 and hide=0 and def=0 order by rand() limit 1
Авария с участием двух транспортных средств произошла сегодня, 24 октября, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционная.
Происшествие попало на камеру наблюдения компании «Ситилинк» и было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, внедорожник выезжал на проспект с улицы Станционная, в то время как маршрутный автобус двигался по Невского в сторону Комсомольского проспекта.
Столкновение произошло на перекрестке. Транспортные средства получили повреждения, информации о пострадавших не поступало.
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