Маршрутка в Петрозаводске проехала перекресток на «красный»

При проверке водителя вскрылись неожиданные подробности.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, сотрудники ведомства ежедневно контролируют соблюдение ПДД водителями автобусов.

Накануне вечером в центре Петрозаводска водитель маршрутного автобуса проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В отношении водителя было вынесено постановление об административном нарушении — фигуранту грозит штраф в размере 800 рублей.

Кроме того, при проверке водителя выяснилось, что тот не оплатил ранее наложенный штраф. В результате административный протокол был направлен в суд.