Маршрутка в Петрозаводске проехала перекресток на «красный»

При проверке водителя вскрылись неожиданные подробности.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, сотрудники ведомства ежедневно контролируют соблюдение ПДД водителями автобусов.
Накануне вечером в центре Петрозаводска водитель маршрутного автобуса проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В отношении водителя было вынесено постановление об административном нарушении — фигуранту грозит штраф в размере 800 рублей.
Кроме того, при проверке водителя выяснилось, что тот не оплатил ранее наложенный штраф. В результате административный протокол был направлен в суд.
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