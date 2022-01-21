Маршрутный автобус попал в ДТП в Петрозаводске

Транспортные средства двигались по Лососинскому шоссе в сторону центра.

Судя по видео, ДТП произошло, когда легковой автомобиль остановился для совершения маневра левого поворота. В это же время автобус двигался сзади.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.