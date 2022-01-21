Маршрутный автобус попал в ДТП в Петрозаводске

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошло в пятницу в Петрозаводске.
Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария произошла на Лососинском шоссе, в районе пересечения с улицей Попова.
Транспортные средства двигались по Лососинскому шоссе в сторону центра.
Судя по видео, ДТП произошло, когда легковой автомобиль остановился для совершения маневра левого поворота. В это же время автобус двигался сзади.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
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