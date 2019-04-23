Маша Малиновская полностью сменила внешность

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Поклонники с трудом узнали в новом фото телезвезду.
Маша сильно изменилась. Она не только заметно похудела, но и удивила "новым" лицом. Фанаты предположили, что звезда обратилась к пластическому хирургу.
В одной из недавних публикаций Малиновская сообщила, что собирается делать омолаживающие и косметологические процедуры. Однако многие уверены, что одними "уколами красоты" не обошлось.
Впрочем, изменившиеся черты лица могут быть результатом обработки снимков в графическом редакторе. Малиновская активно использует ретушь и фильтры, пишет Cosmopolitan.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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